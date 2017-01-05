Школа в Сергиевом Посаде получила почти 100 велосипедов и три автомобиля

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Три новых автомобиля и 95 велосипедов получила спортивная детско-юношеская школа по велоспорту в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

"В Сергиевом Посаде в подмосковной СДЮСШОР по велоспорту прошло вручение спортивных велосипедов — 95 единиц: 60 — велоспорт-маунтинбайк, 30 — велоспорт-шоссе, и пять — велоспорт-трек. Также школе переданы инструменты для ремонта техники и три автомобиля для обеспечения безопасного и качественного тренировочного процесса на шоссе: две машины — Lada Largus 2016 года выпуска и Volkswagen transporter 2016 года выпуска", — рассказали в министерстве.

На торжественной церемонии семерым воспитанникам школы также вручили удостоверения на звание мастера спорта. В мероприятии участвовали заслуженный мастер спорта, чемпион сурдлимпийских игр Дмитрий Розанов, чемпион СССР по велоспорту Вячеслав Чебадухин и член президиума Федерации велоспорта Московской области, двукратный чемпион мира Юрий Каширин. Школу похвалил глава министерства спорта МО Роман Терюшков.

"Подмосковная СДЮСШОР по велоспорту — это кузница крепких спортивных кадров Московской области. Здесь тренируются мастера маунтинбайка, BMX, велотрека, шоссейных велогонок, а также велогонщики-паралимпийцы, которые показывают хорошие результаты на всероссийских и международных турнирах. Новые велосипеды и инвентарь — это хороший подарок школе. Уверен, что спортсменам это поможет добиваться новых побед", — сказал он.