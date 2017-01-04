Подмосковные спасатели провели профилактические мероприятия с рыбаками

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят профилактические мероприятия с любителями зимней рыбалки. Об этом сообщает телеканал "360".

Водные инспекторы провели инструктаж по безопасности при рыбалке в новогодние праздники. Специалисты подробно объясняют людям, как не провалиться под лед и что делать, в случае, если это все же произошло.

Приоритетное внимание водные инспекторы отдали большим акваториям, где люди массово выходят на лед. Всем рыбакам раздали памятки с правилами поведения на льду.