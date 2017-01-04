Проверка предприятий по изготовлению спиртосодержащей продукции прошла в МО

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Подмосковный Роспотребнадзор проверил три предприятия, производящих спиртосодержащую пищевую продукцию. Об этом сообщил телеканал "360".

Сотрудники ведомства проинспектировали винную, пивную, пищевую спиртосодержащую продукцию, настойки, БАДы и пищевые добавки.

Проверяющие органы выявили нарушения требований безопасности пищевой продукции на двух предприятиях. Возбуждено 10 административных дел, в том числе в отношении производителя биологически активных добавок.

Из 59 объектов, отвечающих за оборот пищевой продукции, выявлено пять нарушителей.

Одному производителю пива предписали изъять продукцию из оборота из-за несоответствий требованиям по микробиологическим показателям.