ОРВИ подкосила за неделю более 85 тысяч жителей Подмосковья

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. За последнюю неделю в Подмосковье зафиксировано 86 735 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией и 330 — гриппом. По данным Роспотребнадзора Московской области это превысило эпидемическую пороговую величину на 82,77%. Об этом сообщает телеканал "360".

Превышение наблюдается в 44-х муниципальных образованиях. Больше всех заболели ОРВИ в Ногинском, Коломенской, Рузском, Красногорском и Воскресенском районах, а также во Фрязине.

Показатель заболеваемости оказался ниже у детей младшего возраста, до двух лет, их отметка достигла 15, 62%. Выше у детей от трех до шести лет — 46,33%. Среди детей от семи до 14 лет — 62,99%. И в группе от 15 лет показатель достиг порога на 146,46%.

По этим причинам уже закрыты 787 школ и 73 дошкольных образовательных учреждения. Частично закрыты 17 классов в трех школах и 37 групп в 22 ДОУ.