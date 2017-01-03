Госавтоинспекция Серпухова провела рейд против нетрезвых водителей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Аналогичные акции проходят в других городах области и в Москве.

Сотрудники ГИБДД Серпухова провели 2 января плановый рейд, направленный на выявление нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию города.

Особое внимание дорожной полиции привлек водитель автомобиля на улице Ворошилова, который отказался пройти медицинское освидетельствование.

"В ходе массовой проверки внимание инспекторов привлек водитель легковушки около дома № 139 на улице Ворошилова. На требование сотрудников Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование водитель ответил категорическим отказом", — отметили в пресс-службе.

В отношении водителя был составлен административный протокол за нарушение по части 1 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

Аналогичный рейд прошел в праздничные дни и в Москве. В первые дни января инспекторы задержали 188 нетрезвых водителей.