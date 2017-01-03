Строительство проблемного ЖК Подольска начнется в январе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прежний застройщик откладывал работы над ЖК "Эстет" несколько лет.

Первый дом проблемного жилого комплекса "Эстет" в Подольске будет построен в мае 2017 года. Такой срок установил Комитет по строительству и архитектуре администрации городского округа, сообщает телеканал "360".

Строительство затягивалось в течение последних лет, однако теперь власти Подольска расторгли договор с прежним застройщиком и нашли нового.

"По той динамике, которая прослеживается в их действиях и при непосредственном контроле со стороны администрации, мы можем с уверенностью сказать, что те действия, которые принимает застройщик и администрация, приведут к тому, что строительство первого дома ЖК "Эстет" на улице Серпуховской, дом 7, будет завершено к маю 2017 года", — рассказали в администрации.

Активное строительство начнется в середине января. Застройщик уже получил всю необходимую разрешительную документацию.