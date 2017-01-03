Уникальный вид елочных игрушек изобрели в Химках

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Предприятие запатентовало свою праздничную продукцию.

В подмосковных Химках делают елочные игрушки собственного производства. Они запатентованы не имеют аналогов в мире. Об этом сообщает телеканал "360".

В области развернуто производство уникальных стеклянных украшений. Открытая форма шаров и колокольчиков изобретена и запатентована подмосковным предприятием, а делают их только вручную.

Игрушку создают в четыре этапа: выдувание, металлизация, декорирование и сборка. Она проходит даже огонь — стекло плавят при температуре около 700 градусов.В опытных руках мастера стекло становится послушным и мягким.

Большую часть игрушек не раскрашивают и оставляют стеклянными. Так у покупателей не остается никаких сомнений в подлинности стеклянных украшений. Однако небольшую порцию готовых игрушек все-таки делают цветными. Перед раскрашиванием они проходят процедуру металлизации, то есть становятся зеркальными.

Стеклянные формы покрывают тонким слоем алюминия в вакуумной среде в течение 40 минут. После этого готовые формы попадают в руки художниц. Но все же главная особенность игрушек из Химок — прозрачная, открытая форма игрушки.