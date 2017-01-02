Власти Реутова потратили 10 миллионов рублей на замену уличного освещения

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2016 году в Центральном парке города появилось 120 фонарей.

В главном парке Реутова за год появились 120 современных фонарей. Как сообщается телеканал "360", замена уличного освещения в парке стала большим проектом городской администрации.

"Большим проектом 2016 года стала замена уличного освещения и всей системы электросети на территории парка. Рабочие уложили десятки метров новых кабелей, а на смену отслужившим свой срок фонарям пришли новые, отвечающие требованиям энергосбережения и внешнего вида. Всего в парке установили 120 новых фонарей", — рассказал глава Реутова Сергей Юров.

Сумма инвестиций в проект составила около 10 миллионов рублей. Парк участвует в программе благоустройства "Парки Подмосковья". За минувший год на его территории уже появилась новая концертная площадка, вмещающая до 1,2 тысячи человек. Кроме того, там построили детский автогородок, площадку для воркаута, волейбольное поле и теннисные столы.