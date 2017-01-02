Праздничную экскурсию и выставку подготовили в заповеднике Мураново

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Программа "Зимние праздники" пройдет с 3 по 15 января.

Новогодняя программа "Зимние праздники" начинается в музее-заповеднике "Усадьба Мураново имени Тютчева" в Пушкинском районе Подмосковья. Как сообщили телеканалу "360" в пресс-службе Минкульта области она пройдет с 3 по 15 января.

Посетителей ждет театрализованная экскурсия и интерактивная выставка с мастер-классом. По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, в ходе экскурсии посетители музея узнают историю усадьбы в XIX — начале XX века и ее основных владельцев — Энгельгардтах, Боратынских, Путятах и Тютчевых. В культурной программе также творчество Федора Тютчева и Евгения Боратынского.

"Интерактивная выставка погрузит гостей в рождественскую атмосферу французских улочек XIX века. А письма Эрнестины, супруги Федора Тютчева, расскажут о новогодних приготовлениях в семье великого русского поэта. На мастер-классе "Открытое письмо" дети освоят приемы чистописания гусиными перьями", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, для гостей предусмотрена и развлекательная программа: катание с ледяных гор, чаепитие и общий хоровод по комнатам главного усадебного дома.