В Реутове состоялся "Забег обещаний"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Дистанция составила символические 2017 километров.

В начале текущего года жители Реутова участвовали в акции "Забег обещаний". Им предстояло преодолеть символическую дистанцию в 2017 метров. Еще до старта участники состязаний определили для себя главные цели на наступивший год и теперь стараются их реализовать, сообщает телеканал "360".

Первое утро года они решили встретить без дивана, телевизора и оливье. Для многих этот забег уже стал ежегодной традицией. Перед стартом важно выбрать цели на новый год, записать их и пробежать дистанцию, думая о своих желаниях.

2017 метров всем давались по-разному. Опытным бегунам потребовалось порядка 10 минут. Впрочем, в забеге участвовали не только они, но и целые семьи. Старшие дети бежали вместе с родителями, а младшие пока ехали в коляске.

Участники забега уверены: если 1 января провести весело и активно, то и весь 2017 год пройдет крайне удачно. В любом случае, достичь свои главные цели они себе уже пообещали.