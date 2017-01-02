ГИБДД предупредила об ухудшении ситуации на дорогах в Подмосковье

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погоды на территории Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

"По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области на территории Подмосковья в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха", — сказал собеседник агентства.

По его словам, особое внимание водителям следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды, а также при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.

"Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем", — добавили в инспекции.

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