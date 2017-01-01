В подмосковных Химках откроется первый муниципальный коворкинг-центр

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В городском округе Химки Подмосковья готов к запуску первый муниципальный коворкинг-центр. Его открытие планируется на январь 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Химок.

По словам заместителя главы администрации Химок Игоря Панчука, это один из первых подмосковных коворкинг-центров.

Он сможет вмещать около 80 человек на площади 145 квадратных метров. В центре оборудованы переговорная, конференц-зал, зона для отдыха, кухня и мини-офисы.

Отмечается, что химкинский коворкинг представит уникальную программу подключения всех компьютеров к единому серверу. Посетителям будут выдавать карточки для входа в центр. Они также получат доступ к персональным компьютерам, которыми смогут пользоваться с 9:00 до 19:00.