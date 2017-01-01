В подмосковном Пушкине отремонтировали подстанцию скорой помощи

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На подстанции скорой помощи в подмосковном Пушкине завершился капитальный ремонт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ходе ремонта отремонтировали внутреннее помещение подстанции и фасад здания. Также приобрели новую мебель, заменили сантехнику и установили камеры видеонаблюдения.

На ремонт подстанции потратили более 8,5 миллионов рублей из бюджета Минздрава Московской области.

Также на подстанцию поступил реанимационный автомобиль, оснащенный современным оборудованием, стоимостью около 12 миллионов рублей.

"В 2016 году для обновления парка автомобилей скорой помощи в Московской области закуплен 101 автомобиль, в числе которых 25 реанимобилей. По федеральной программе получено еще 45, и 30 машин поступят в начале 2017 года", — сказал глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.