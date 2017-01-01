Два новых автобусных маршрута начали работать в подмосковном Клину

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В подмосковном Клину начали ездить автобусы по двум новым маршрутам, запуск еще одного планируется в 2017 году. Об этом со ссылкой на главу Клинского района Алену Сокольскую сообщил телеканал "360".

По ее словам, три новых маршрута свяжут микрорайон Акуловская Слобода, в котором живет несколько тысяч перселенцев из ветхого жилья, с другими частями города, в том числе с вокзалом.

С 1 января на маршруты вышли шесть автобусов №13 и №14. По третьему маршруту ожидаются конкурсные процедуры.

Как отметила Сокольская, маршруты смогли запустить после строительства новой дороги, которое провели при поддержке правительства Подмосковья и губернатора Андрея Воробьева.