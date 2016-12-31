Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Новым 2017 годом, сообщил телеканал "360"

Также глава региона рассказал, какие задачи он поставил перед Подмосковьем на будущий год.

"Накануне самого долгожданного семейного праздника все мы строим планы на будущий год, ставим цели, принимаем важные решения. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья и исполнения ваших добрых желаний, сделать в Новом году пусть небольшой, но важный шаг вперед. С Новым годом", — поздравил граждан Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что в 2017 году в регионе продолжится работа над большими проектами.

"Для Подмосковья это был год начала больших проектов: в здравоохранении, дорожном хозяйстве, благоустройстве. Мы смогли наладить прямой контакт с жителями. Вместе начали искать решения для самых чувствительных проблем. В наступающем году мы продолжим строить и ремонтировать медицинские учреждения, создавать рабочие места, приводить в порядок улицы и дворы, строить школы и детские сады", — отметил губернатор.