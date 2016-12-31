В первый день Нового года в Реутове пройдет "Забег обещаний"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. 1 января 2017 года в подмосковном Реутове состоится "Забег обещаний". В парке "Фабричный пруд" участники забега пробегут 2 017 метров. Инициативу о проведении забега поддержал глава Реутова Сергей Юров, сообщил телеканал "360".

Организатором забега стала российская легкоатлетка, трехкратный призер Олимпийских игр, жительница Реутова Наталья Назарова.

"У нас принято спать 1 января. Мы решили немного переломить традицию. На "Фабричном пруду" в 12 часов стартует "Забег обещаний". Вы приходите, вам дают номер-маркер, на котором вы напишете свое самое заветное желание. Пробегаете вместе с нами 2017 метров, и — вуаля — ваше желание не может не исполниться", — сказала Назарова.

Она также добавила, что в день забега каждый его участник получит подарок, а всех гостей и спортсменов будут угощать чаем и сладостями.