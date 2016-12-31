Сотрудники подмосковной Росгвардии приняли участие в 700 операциях за год



МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Подмосковные сотрудники управления Росгвардии приняли участие почти в 700 операциях совместно с силовыми структурами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майора полиции Алексея Лаушкина.

"В ходе выполнения возложенных задач сотрудники ОМОН и СОБР приняли участие в почти 700 операциях совместно с другими силовыми структурами", — сообщил Лаушкин.

Он уточнил, что Росгвардия взяла под охрану 1663 объекта и 3086 квартир в Подмосковье. В итоге ни один объект не подвергся краже.

Кроме того, в ходе 213 тысяч контрольных мероприятий по соблюдению сохранности оружия было изъято 5 824 единицы огнестрельного оружия у граждан, также было аннулировано более трех тысяч лицензий и разрешений.