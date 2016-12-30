В Подмосковья внимательно относятся к новым сельхозпроизводствам в регионе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Подмосковные власти внимательно рассматривают каждое новое сельхозпроизводство, которое планируется открыть в Подмосковье. Об этом во время "Прямого разговора" на телеканале "360" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас есть хорошие инвестиционные проекты. Много их не бывает, поэтому каждый фермер, каждое новое производство, которое хочет реализоваться в Подмосковье, нами внимательно рассматривается. Рассчитываю, что такая динамика позволит нам достичь высоких показателей", — заявил Воробьев.

Он также рассказал об успехах региона в сельскохозяйственной области. Ежегодно в Подмосковье вводится в оборот порядка 50-60 тысяч гектаров земли.

"Уж Подмосковье никогда никто, в последнее время точно, не рассматривал как мощный сельскохозяйственный регион. Однако наши фермеры, наши сельхозтоваропроизводители говорят о том, что это выгодно. Это подтверждается и выручкой, и той продукцией, которая пользуется спросом: и молоко, и сыр, и мясо, и мясо птицы, зернокормовая база. И качество. Все это определяет потенциал развития отрасли", — сказал губернатор.

Как сообщал президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании, в 2016 году экспорт сельскохозяйственных продукции превысил экспорт вооружения.

"И здесь Подмосковье, раз у нас большое количество оборонных предприятий, и в сельском хозяйстве должно также давать заметный результат", — заключил Воробьев.