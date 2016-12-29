Отделение ОНФ взяло под контроль решение проблем больницы в Истре

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Подмосковное отделение Общероссийского народного фронта взяло под контроль решение проблем Истринской центральной районной больницы. Об этом сообщил телеканал "360".

Рейд в учреждение организовали общественники. Участие в нем приняли министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, советник губернатора региона и представители местного руководства.

Работники медучреждения жаловались на отсутствие стимулирующих выплат, надбавок за интенсивность работы, доплат за дополнительную нагрузку, премий и тринадцатой зарплаты. При этом каждый месяц значительные премии выплачиваются руководству.

Отмечается, что терапевт Истринской больницы с 30-летним стажем получает 32 тысячи рублей в месяц, а главный врач в 2013 году получал 214 тысяч рублей. Общая задолженность больницы при этом составляет порядка 200 миллионов рублей.

Кроме того, в больнице не хватает специалистов, в ней также возросла смертность, а расходные материалы для операций поставляются лишь через полгода после заявки.

По итогам рейда местные власти пообещали найти достойного кандидата на должность главного врача больницы и взять ситуацию под контроль.