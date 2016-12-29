Воробьев: новые способы ремонта дорожных ям показали свою эффективность

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Опыт Подмосковья по оцифровке ям привлек другие регионы. Новый подход в 2016 году оказался эффективным. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"Они перенимают наш опыт оцифровки ям в городах для того, чтобы дорожные службы не абстрактно асфальтировали ямы, а по конкретным координатам. Сегодня телефон позволяет фиксировать координаты и самое главное — контроль за ликвидацией той или иной проблемы. Это современные методы", — заявил Воробьев.

По его мнению, подобные практики будут способствовать более высокому качеству ремонта дорог и дворов.

Воробьев добавил, что регион столкнулся с проблемами по организации ремонта и строительства в начале 2016 года.

"Я это признаю. Более того, мы получили замечание Счетной палаты. После этого мы провели большую работу по перенастройке, по смене менеджмента, и я очень надеюсь, что новая команда будет каждый год показывать лучшие практики. Лучшие подходы. Для нас это весьма важно", — отметил губернатор.