Воробьев рассказал о правильном позиционировании региона как лидера

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Залогом процветания является позиционирование региона как лидера и самого привлекательного для инвестиций, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". Подмосковью требуются большие ресурсы, в частности для строительства.

"Согласитесь, что наш бюджет примерно в три раза меньше бюджета города Москвы, а территория у нас гораздо больше. Нам нужны большие ресурсы, чтобы строить те самые развязки, линии наземного метро. На все нужны деньги", — отметил Воробьев во время "Прямого разговора" на телеканале "360".

По его словам, в 2016 году ситуация с бюджетом Московской области была положительной.

"В этом году мы неплохо идем, мы плюсуем к нашему бюджету. Но вместе с тем, вызов существует. Экономика требует, я бы сказал, любовного к себе отношения", — заявил губернатор.

Он также сообщил, что "инвестор приходит на все готовое" в такие области, как промышленные и технико-внедренческие зоны.

"Мы должны быть очень щедрыми на эти условия, потому что они воздаются нам рабочими местами, налогами и современными технологиями, которые дают синергетический эффект для развития других, следующих предприятий", — сказал Воробьев.