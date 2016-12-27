В 2016 году на здравоохранение в Подмосковье выделили 144 млрд рублей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Треть бюджетных денег выделяют на здравоохранение в Подмосковье, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В этом году на здравоохранение было выделено 144 миллиарда рублей из бюджета и ФОМС. Мы строим, ремонтируем, переоборудуем поликлиники и больницы. Сеть сердечно-сосудистых центров, которую мы создали в прошлом году, за год дала результат. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжила снижаться", — сказал Воробьев на заседании Высшего совета.

Уточняется, что в 2016 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 4%, от инфарктов — на 25%. Кроме того, смертность среди младенцев снизилась на 8%.