Воробьев поручил приостановить cтройку свинокомплекса в Зарайском районе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Строительство свинокомплекса в Зарайском районе приостановлено из-за обращений жителей. Несмотря на заверения инвестора, они считают, что количество свиней на семи тысячах гектаров превысит население района, сообщил телеканал "360".

"Работы приостановлены по поручению Андрея Воробьева. Я не подписываю ни одного документа. Мы ждем заключения независимой экспертной комиссии. Нам нужна экспертиза", – сказал исполняющий обязанности главы Зарайского района Олег Сынков, которого цитируют в материале.

По словам жителей Зарайского района, на площади в семь тысяч гектаров количество свиней превысит население района: на одного человека придется по шесть голов, всего же в комплексе планируют разводить 180 тысяч.

Однако инвестор из Таиланда опроверг данные о 180 тысячах голов. Свинокомплекс, строить который будут с применением новейших очистных технологий, рассчитан на 84 тысячи. В компании заявили, что планируют развивать сельское хозяйство, а открытие комплекса обеспечит район 150 рабочими местами.