Жители Люберец заразились сальмонеллезом на новогоднем корпоративе

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Заболевание сальмонеллезом зафиксировано у 17 человек в подмосковных Люберцах. Люди заболели после новогоднего корпоратива в местном ресторане "Космополис". Об этом сообщает телеканал "360".

В больницу попали восемь человек, остальные проходят лечение на дому. Информацию о кишечной инфекции подтвердил главный врач районной больницы Люберец Андрей Мильцын.

"Они были доставлены в инфекционное отделение. После поступления в отделение у них были взяты все анализы на пищевые токсикоинфекции. У двоих диагноз подтвердился, что это сальмонеллез", — сказал он.

Информацию о заболевании уже передали в Роспотребнадзор. Ведомство проведет официальное расследование.