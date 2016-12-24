1,5 тыс туристических указателей появятся в Подмосковье до конца 2017 года

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2016 году установили 285 таких знаков.

889 туристических указателей появилось в Подмосковье с 2013 по 2015 годы. В 2016 году в регионе установят 285 таких знаков. Их ставят для помощи путешественникам в навигации по туристическим местам региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"На территории Подмосковья расположено порядка шести тысяч объектов культурного наследия. Это объекты федерального, регионального значения, выявленные объекты культурного наследия. Чтобы гостям было проще ориентироваться в достопримечательностях области, три года назад мы начали устанавливать знаки навигации для туристов. К 2018 году их станет 1,5 тысячи", — сообщила Забралова.

По итогам 2016 года Московская области заняла первое место в списке наиболее развивающихся российских регионов в сфере туризма. Информационный центр для путешественников "Подмосковье" тоже попал в топ-10 по России.