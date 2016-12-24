В Мособлдуме обсудили развитие малого бизнеса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Мособлдуме обсудили способы развития малого бизнеса. Депутаты отметили, что в 2016 году количество обращений подмосковных предпринимателей по поводу незаконных действий выросло в два раза. Об этом сообщил телеканал "360".

"Наша задача — создать бизнес-климат в Московской области таким, чтобы приходили инвестиции. Губернатором поставлена четкая задача, чтобы мы были в топе", — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев.

В настоящий момент в Подмосковье открыто 34 приемных, в которых предприниматели могут получить необходимую информацию.