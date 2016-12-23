Премьера спектакля "Умка" состоится 24 декабря в подмосковном ТЮЗе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. 24 декабря в Московском областном государственном ТЮЗе состоится премьерный показ спектакля "Умка". Его поставила Наталья Лебедева по рассказу Юрия Яковлева, сообщил телеканал "360".

Новый спектакль представляет собой смесь драматического театра, праздничного карнавала и театра кукол. Историю про Умку, познающего мир, расскажут с помощью вплетенных в игру актеров песни и танцы.

На премьерный показ "Умки" пожалуют знаменитые артисты и актеры: Мария Порошина, наталья Бочкарева, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, Дмитрий Дибров, Юлия Такшина, Денис Матросов, Иван Жидков, Виталий Гогунский, Виктория Тарасова, Арина Шарапова, Михаил Полицеймако и другие.