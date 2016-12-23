Более 250 медицинских объектов отремонтируют за год в Подмосковье

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Московской области до конца года должны отремонтировать 259 медицинских учреждений. Об этом со ссылкой на пресс-службу министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова сообщил телеканал "360".

"Модернизация здравоохранения Московской области продолжается. Ее важнейшая составляющая — ремонт медицинских учреждений. В 2016 году ремонты начались на 259 объектах. Работы на 105 из них находятся в завершающей стадии. На 42 объектах потребовалась корректировка объемов необходимых работ и технической документации. Все они будут отремонтированы в 2017 году", — рассказал Марков.

Также в Московской области возвели несколько новых медицинских объектов. В Ступине, Балашихе и Пушкине построили роддома. В Павловском Посаде заработала поликлиника на 600 человек, а в Клинском районе ввели в эксплуатацию новую больницу. Инфекционный корпус построили в Домодедове.