В Подмосковье снизилась смертность от болезней сердца

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В 2016 году в Подмосковье совершили прорыв в сфере борьбы с болезнями сердца, которые являются наиболее частой причиной смерти. Решению проблемы в регионе уделяют серьезное внимание. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова сообщил телеканал "360".

"Тенденция к снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы сохраняется и на текущий момент составила 4,2%. Это 1719 сохраненных жизней среди людей с заболеваниями системы кровообращения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ежедневной основе ведется мониторинг работы скорой медицинской помощи и госпитализации больных с острыми коронарными катастрофами. 66% больных с острым коронарным синдромом госпитализируется в инвазивные сосудистые центры, где оказывается помощь на самом современном уровне, а еще не так давно доля таких больных была 44%", — рассказал Марков.

В регионе функционируют 10 сосудистых центров и 12 первичных сосудистых отделений. Это позволяет успешно бороться с заболеваниями сердца и снизить количество смертей. В Московской области работают над улучшением оказания скорой медицинской помощи. В регионе закупают новые автомобили скорой помощи и привлекают к работе только квалифицированных медиков.