В Подмосковье предостерегли от проведения елок из-за гриппа

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минздрав Подмосковья рекомендовал муниципалитетам ограничить размер детских коллективов во время проведения праздничных новогодних мероприятий из-за гриппа, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Дмитрий Марков.

"Елки будут в группах маленькими коллектива, в здоровых коллективах, а крупные сборы детей мы порекомендовали не проводить. Большинство муниципалитетов к этому прислушались", — сказал Марков.

Он также отметил, что обычно в праздничные дни заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается, подъем наблюдается после праздников.