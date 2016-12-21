В Подмосковье в 2016 году начали работу 100 аптечных пунктов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Программу по созданию сети государственных аптек выполнили в Подмосковье. 100 объектов открыли в этом году. Теперь их количество в регионе составляет 280. Об этом со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой сообщил телеканал "360".

"Все предусмотренные к открытию в 2016 году 100 аптечных пунктов заработали. Они есть в каждом муниципальном образовании области. Сеть создана для обеспечения доступности лекарств льготникам, что особенно важно для жителей сельской местности. По вопросам обеспечения лекарственными препаратами льготникам можно обращаться по телефонам горячей линии областного министерства здравоохранения", — рассказала Забралова.

Для того, чтобы задать вопрос о предоставлении льготных лекарств в Подмосковье, можно позвонить по телефону: 8(495)748−48−80.