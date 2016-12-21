Победителей регионального конкурса по освещению назвали в Подмосковье

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Итоги конкурса "Свет Подмосковья" подвели в Московской области. Лучшие проекты определяли в наружном, архитектурном, парковом и праздничном освещениях. В 11 номинациях боролись 29 муниципалитетов и девять организаций. Об этом сообщил телеканал "360".

В сфере наружного освещения победил Чеховский район. На втором месте оказался Истринский район, на третьем — городской округ Балашиха.

Победителем номинации "Лучшее архитектурное освещение" стала Кашира. В тройку призеров также попали Орехово-Зуево и Бронницы.

Лучший проект наружного освещения реализовали на пешеходной улице Парковая в Щелкове. Второе место занял мемориальный комплекс "Вечный огонь" (Жуковский), бронзу получило ООО "Норэнс Групп" за освещение детских площадок в нескольких муниципальных образованиях.