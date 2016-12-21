Рождаемость превысила смертность в Подмосковье в 2016 году

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рождаемость в Подмосковье в 2016 году превысило смертность. Естественный прирост населения в регионе происходит второй год подряд. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Министерства здравоохранения Московской области Дмитрия Маркина сообщил телеканал "360".

"Второй год подряд в Московской области наблюдается естественный прирост населения. Это означает, что численность населения региона растет не за счет миграционных процессов, а благодаря превышению рождаемости над смертностью. За 10 месяцев 2016 года этот прирост составил 2000 человек. Естественный прирост населения в Подмосковье не наблюдался на протяжении 25 лет. У нас снижается общая смертность. По этому показателю мы занимаем второе место в ЦФО. По показателю рождаемости Московская область на 1 месте в центральном федеральном округе", — сообщил Маркин.

За первые 10 месяцев этого года в Подмосковье родились более 81 тысячи детей. В 2015 году за аналогичный период на свет появились 78,7 тысячи малышей.