Московская область заняла второе место в ЦФО по производству молока

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место по производству молока в Центральном федеральном округе. По всей России регион занял 16-ю позицию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на врио министра сельского хозяйства Московской области Андрея Разина.

По его словам, мероприятия, которые проводят в регионе, позволят повысить производственные показатели. В 2016 году в Московской области ввели вдвое больше скотомест, чем в 2015. До конца года в Подмосковье должны произвести 640 тысяч тонн молока.

Врио главы Минсельхоза региона отметил, что рост валового производства молока наблюдается в Подмосковье впервые за последние семь лет. По мнению Андрея Разина, показатель является закономерным итогом деятельности подмосковного правительства и профильного ведомства.