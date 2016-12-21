Ярмарку экологических проектов запустят в Московской области

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Московской области скоро запустят ярмарку экологических проектов. Она позволит найти лучшие и наиболее доступные технологии со всей России и внедрить их в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра экологии и природопользования Подмосковья Александр Когана.

"К нам в министерство приходит много предложений с действительно "классными" разработками, наукоемкими, дешевыми, но большая их часть не готова к запуску в производство, к коммерциализации. Задача проекта — помочь участникам довести проекты "до ума" и внедрить лучшие из лучших технологий на территории Подмосковья. Если мы воплотим в жизнь десяток-два таких проектов, я буду считать, что это успех", — сообщил Коган.

Он также отметил, что новые проекты необходимы в тех областях, в которых обычные методы либо не могут полностью решить проблемы, либо являются слишком дорогими, например при модернизации очистных сооружений.

"Модернизация отдельных очистных сооружений стоит миллиарды рублей, нужны инновационные и более экономичные разработки", — добавил глава подмосковного Минэкологии.

Оценивать представленные работы будут экологи, бизнесмены, ученые и депутаты.

Подать заявление на участие в конкурсе можно будет до 31 июля 2017 года. Подробную информацию в ближайшее время опубликуют на сайте eco-startup.ru. Выставку лучших проектов представят в ноябре 2017 года.