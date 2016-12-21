Эпидемия ОРВИ и гриппа пришла в Московскую область

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Подмосковном регионе на 45% превышен эпидемпорог. Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщил телеканал "360". Превышенные показатели уже зафиксировали в 34 подмосковных муниципальных образованиях.

"Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 50-й неделе 2016 года выше расчетных эпидемических пороговых величин на 45,2%, в связи с чем издано Постановление Главного государственного санитарного врача по Московской области от 19.12.2016 № 9 "О введении ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ в организациях и на объектах Московской области", — рассказали в пресс-службе ведомства.

С 10 по 16 декабря в Подмосковье зарегистрировали более 78 тысяч случаев заболевания ОРВИ и почти 200 — гриппом. Более 48,5 тысяч из заболевших ОРВИ — дети до 14 лет. Гриппом заразились 145 детей.

"По состоянию на 19 декабря вакцинировано два миллиона 645 тысяч 755 человек, что составляет 37,0% от всего населения Подмосковья", — отметили в ведомстве.

Наиболее серьезно пороговый уровень превышен в Звенигороде (+117,5%), Ногинском районе (+98,5%) и Мытищах (+87,6%).

"В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов было обследовано 42 человека, возбудители обнаружены у 24 больных, из них у 18 обследованных (75%) — РНК вируса гриппа А (H3N2), у двух обследованных (8,4%) — РНК вируса парагриппа, у четырех обследованных (16,6%) — РНК аденовируса", — заключили в пресс-службе.