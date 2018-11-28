МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил получение коллективной жалобы родственников жертв крушения рейса MH17 против России, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.
"Теперь мы можем подтвердить получение секретариатом суда соответствующего заявления, поданного против России от имени 95 лиц, которые утверждают, что они являются родственниками лиц, погибших при крушении MH17", — указали в суде. Каких-либо деталей в пресс- службе не сообщили.
Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing, переданные Россией. В частности, никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет, отметил он.