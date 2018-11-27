ЕСПЧ не подтвердил факт получения иска родных жертв крушения MH17 к России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Страсбургском суде не подтвердили получение жалобы родственников погибших в крушении малазийского MH17.

В конце прошлой недели нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на адвоката Вейру Мева сообщила, что родственники 55 жертв крушения лайнера подали иск против России в ЕСПЧ. Представитель Минюста России в свою очередь сообщил, что Страсбургский суд не уведомлял российские власти об иске родных погибших в крушении MH17

"Секретариат суда пока не получал указанную жалобу", — сказали РИА Новости в пресс-службе суда, отвечая на просьбу прояснить ситуацию.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.