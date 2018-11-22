ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, переданные Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

"Россия стояла у истоков резолюции 2166 СБ ООН, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии. Мы сотрудничаем с голландской прокуратурой", — сказал дипломат, отметив, что "голландская прокуратура была довольна уровнем взаимодействия с российскими коллегами".

Вместе с тем, по его словам, российская сторона "недоумевает, почему та информация, которую мы предоставляли в прошлом, никак не востребована". "Например, нет никакой реакции со стороны совместной следственной группы на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения", — пояснил Шульгин.

Также никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет. "Сравнительно недавно был брифинг, где была предоставлена критически важная информация о ракете, основанная на её серийном номере, обнаруженном на обломках. Но, к сожалению, и здесь никакого движения нет", — подчеркнул он.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.