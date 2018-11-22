ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, переданные Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"Россия стояла у истоков резолюции 2166 СБ ООН, мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии. Мы сотрудничаем с голландской прокуратурой", — сказал дипломат, отметив, что "голландская прокуратура была довольна уровнем взаимодействия с российскими коллегами".
Вместе с тем, по его словам, российская сторона "недоумевает, почему та информация, которую мы предоставляли в прошлом, никак не востребована". "Например, нет никакой реакции со стороны совместной следственной группы на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения", — пояснил Шульгин.
Также никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет. "Сравнительно недавно был брифинг, где была предоставлена критически важная информация о ракете, основанная на её серийном номере, обнаруженном на обломках. Но, к сожалению, и здесь никакого движения нет", — подчеркнул он.
Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.