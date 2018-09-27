Глава МИД Австралии прокомментировала ситуацию с расследованием по MH17

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД Австралии Мариза Пейн выразила сожаление в связи с тем, что Россия, по ее словам, не признала результаты работы международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году, сообщает местный новостной портал News.com.au.

Во вторник на полях ГА ООН в Нью-Йорке австралийский министр встретилась с коллегами из Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в международную следственную группу. По словам Пейн, министры "вновь подтвердили приверженность установлению правды по крушению MH17 и привлечению виновных к ответственности".

"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала результаты Международной следственной группы, и заявляем вновь, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и полученных ими результатов", — заявила австралийский министр по итогам встречи.

Правительство Нидерландов после встречи министров в Нью-Йорке сообщило, что "в конце мая Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в переговоры по поводу ответственности". Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что "Нидерланды и Австралия находятся в контакте с Россией по дипломатическим каналам".

Минобороны России ранее огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях.

Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения MH17 и установления причастных к трагедии лиц.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа (Joint Investigation Team — JIT) позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявило, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.