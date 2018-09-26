Главы МИД Нидерландов и Австралии обсудили ситуацию с крушением MH17

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок и Австралии Мариза Пейн обсудили ситуацию с крушением малайзийского Boeing под Донецком, к ответственности за гибель которого они намерены привлечь Россию, сообщается в заявлении на сайте голландского правительства.
В тексте уточняется, что министры обсудили на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "совместное решение о привлечении России к ответственности" за инцидент.
"В конце мая Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить с нами в переговоры по поводу ответственности… Нидерланды и Австралия находятся в контакте с Россией по дипломатическим каналам. Важно, чтобы переговоры могли начаться в обозримом будущем", — приводятся в заявлении слова Блока.
Он добавил, что "Нидерланды ценят сотрудничество с Австралией по MH17".
Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения MH17 и установления причастных к трагедии лиц.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.