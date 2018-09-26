Главы МИД Нидерландов и Австралии обсудили ситуацию с крушением MH17

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок и Австралии Мариза Пейн обсудили ситуацию с крушением малайзийского Boeing под Донецком, к ответственности за гибель которого они намерены привлечь Россию, сообщается в заявлении на сайте голландского правительства.

В тексте уточняется, что министры обсудили на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "совместное решение о привлечении России к ответственности" за инцидент.

"В конце мая Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить с нами в переговоры по поводу ответственности… Нидерланды и Австралия находятся в контакте с Россией по дипломатическим каналам. Важно, чтобы переговоры могли начаться в обозримом будущем", — приводятся в заявлении слова Блока.

Он добавил, что "Нидерланды ценят сотрудничество с Австралией по MH17".

Минобороны России ранее огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях.

Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения MH17 и установления причастных к трагедии лиц.

Блок и Пейн на полях Генассамблеи также рассказали коллегам из других стран-участниц следственной группы JIT о решении привлечь Россию к ответственности и обсудили с ними расследование. "Это была хорошая встреча, ясно, что у всех стран JIT общая цель — установить правду по крушению MH17 и предать суду ответственных", — заявил Блок и добавил, что "независимое расследование JIT имеет нашу полную поддержку, и мы еще раз доказали это в ходе встречи".

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.