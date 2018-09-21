В Минобороны подтвердили подлинность документов на сбившую MH17 ракету‍

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство обороны России вновь подтвердило, что рассекреченные документы о ракете, сбившей в 2014 году малайзийский лайнер Boeing МН17 над Донбассом, являются подлинными.
В министерстве пояснили, что формуляр на двигатель являлся эталонным. С него изготавливался тираж формуляров, в которые после этого заносилась уникальная информация с характеристиками каждого двигателя к каждой сделанной ракете.
Если эталонный формуляр, то есть "подлинник" приходил в негодность, то вместо него создавалась точная копия, именовавшаяся "восстановленный подлинник". С него тоже продолжалось тиражирование формуляров, но уже под этим названием.
В ведомстве добавили, что представленный на брифинге формуляр двигателя скопировали с подлинника, который был восстановлен 14 января 1986 года. Именно об этом свидетельствует запись в формуляре.
Как указано в ГОСТ 19.602-78, "подлинник" и "восстановленный подлинник" являются документами, с которых делают копии. После этого в них заносились конкретные номера двигателя к ЗУР класса 9М38.
Эти правила разработки и ведения техдокументации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине, напомнили в Минобороны.
Также в ведомстве сообщили, что российская Генпрокуратура подтвердила факт передачи всех данных нидерланской стороне еще 17 сентября.
Брифинг Минобороны
В понедельник Минобороны огласило информацию, которая до этого находилась под грифом "совершенно секретно", по ракете, сбившей лайнер. По данным ведомства, ракета для комплекса "Бук" была в 1986 году отправлена в воинскую часть на территории УССР, ее бортовой номер установлен, обратно в Россию ее не ввозили.
Представители Минобороны сообщили также, что с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе.
Россия призвала международную объединенную следственную группу (JIT) запросить у Киева всю необходимую документацию по ракете.
Катастрофа MH17
Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна были 298 человек, в основном подданные Нидерландов. Все они погибли.
В докладе JIT утверждалось, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Комплекс якобы доставили в Донбасс, а затем вывезли обратно в Россию.
В Москве обвинения JIT назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. По данным российского Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизировали после 2011 года. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing сбили с территории, которая контролировалась вооруженными силами Украины.