Минобороны подтвердило подлинность документов о сбившей MH17 ракете

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минобороны России вновь подтвердило подлинность рассекреченных документов о ракете, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году.

"При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты", — говорится в сообщении на сайте министерства.

При этом в Минобороны отметили, что формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация с характеристиками каждого двигателя к каждой изготовленной ракете.

"В случае прихода в негодность эталонного формуляра ("подлинника") вместо него создавалась точная копия, которая называлась "восстановленный подлинник", с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием "восстановленный подлинник", — говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что представленный в ходе брифинга формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись.

Согласно ГОСТ 19.602-78, "подлинник" и "восстановленный подлинник" — это документы, с которых делают копии. Затем в них вносились конкретные номера двигателя к зенитным управляемым ракетам 9М38.

Такие правила разработки и ведения технической документации действовали на предприятиях всего СССР, в том числе и на Украине, отметили в министерстве.

В Минобороны также отметили, что Генпрокуратура РФ подтвердила передачу всех данных голландской стороне еще 17 сентября.

"Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", — заключили в Минобороны.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Минобороны РФ в минувший понедельник огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей авиалайнер. По данным ведомства, эта ракета комплекса "Бук" в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители Минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.