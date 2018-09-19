Порошенко не верит, что сбившая МН17 ракета принадлежит Украине

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не верит в информацию о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing в Донбассе в 2014 году, называя ее фейком.

Минобороны РФ в понедельник огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей авиалайнер. По данным ведомства, эта ракета комплекса "Бук" в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители Минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

Порошенко обвинил Москву в том, что она хочет уничтожить европейское единство, солидарность и идентичность.

"И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от "их там нет" и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский Boeing… Наше с вами обязательство — ни в коем случае не допустить дискредитации Украины", — заявил Порошенко в среду на открытии книжного форума во Львове, его выступление транслировали украинские телеканалы.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также утверждали, что информация о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing над Донбассом, не соответствует действительности.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.