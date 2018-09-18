В Евросоюзе ответили на представленные Россией данные о крушении MH17

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В ЕС отреагировали на обнародованные Минобороны РФ документы по крушению MH17, заявив, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования.

Минобороны РФ в понедельник на брифинге в МИА "Россия сегодня" огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей авиалайнер. По данным ведомства, сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях.

Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК РФ заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 и установления причастных к трагедии лиц.

"Европейский союз полностью доверяет работе, проделанной Объединенной следственной группой (JIT), и выводам ее независимого, профессионального и беспристрастного расследования", — заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.

Он сослался, в частности, на представленные в мае международной следственной группой выводы, в которых утверждалось, что "установка "Бук", использовавшаяся для поражения рейса MH17, несомненно, принадлежала вооруженным силам РФ".

"Объединенная следственная группа дала ясно понять, что она тщательно изучит представленные материалы, как она поступает со всей получаемой информацией, как только РФ представит соответствующие документы в распоряжение группы, в соответствии с запросом в мае 2018 года и резолюцией 2166 СБ ООН", — отметил собеседник.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.