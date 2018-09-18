В Евросоюзе ответили на представленные Россией данные о крушении MH17

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. В ЕС отреагировали на обнародованные Минобороны РФ документы по крушению MH17, заявив, что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам ее расследования.
Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК РФ заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 и установления причастных к трагедии лиц.
"Европейский союз полностью доверяет работе, проделанной Объединенной следственной группой (JIT), и выводам ее независимого, профессионального и беспристрастного расследования", — заявил РИА Новости чиновник в структурах ЕС.
Он сослался, в частности, на представленные в мае международной следственной группой выводы, в которых утверждалось, что "установка "Бук", использовавшаяся для поражения рейса MH17, несомненно, принадлежала вооруженным силам РФ".
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.