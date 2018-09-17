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MH17. Расследование

В Киеве прокомментировали данные Минобороны России о ракете, сбившей MH17

(обновлено: 20:36 17.09.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фотоМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Официальные лица Украины прокомментировали данные Министерства обороны России, доказывающие, что ракета, которой сбили малайзийский Boeing в 2014 году над Донбассом, стояла на вооружении украинской армии.

Документ, доказывающий фальсификацию видеоматериалов расследования крушения рейса MH17
© Министерство обороны РФ
Опубликованы доказательства причастности ВСУ к крушению Boeing в Донбассе
Так, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов выразил мнение, что эта информация — фейк.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, сбившей МН17, являются очередным неудачным фейком Кремля", — цитирует "Укринформ" заявление пресс-службы СНБО.

Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, также уверен, что информация российского оборонного ведомства не соответствует действительности.

"Это является абсолютным враньем. Это очередной фейк", — сказал Полторак на брифинге.

При этом никаких данных, опровергающих российскую версию, ни Турчинов, ни Полторак, не представили.

Ракету отправили на Украину еще при СССР

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военный летчик: Нидерланды в расследовании катастрофы MH17 играют фактами
Сегодня российское Министерство обороны обнародовало документы, ранее находившиеся под грифом "Совершенно секретно". Они доказывают, что ракета для комплекса "Бук", которой над Донбассом был сбит пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines, стояла на вооружении ВСУ.

Так, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления оборонного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил журналистам, что по обломкам ракеты 9М38 специалисты установили ее уникальный заводской номер — 8868720, где зашифрован год выпуска — 1986, и серийный номер — 8720.

Снаряд был изготовлен Долгопрудненским машиностроительным объединением, ракете присвоили боевой номер 886847379 и железной дорогой отправили в воинскую часть №20152 — 223-ю зенитно-ракетную бригаду.

В 1986 году это соединение располагалось в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР, входило в состав Прикарпатского военного округа. После образования Вооруженных сил Украины бригада вошла их состав и передислоцировалась в город Стрый Львовской области.

Именно эта ракетная бригада участвовала в боях в Донбассе в 2014 году, отметили в Минобороны России.

После распада СССР ракета с территории Украины не вывозилась.

Также о причастности Киева к катастрофе свидетельствует телефонный разговор полковника украинской армии Руслана Гринчака, который в 2014 году был ответственным за контроль воздушной обстановки в зоне силовой операции, подчеркнули в Минобороны.

В ходе этого разговора, который был обнародован, Гринчак произносит фразу о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing", что свидетельствует о его осведомленности об обстоятельствах крушения рейса MH17.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что все обнародованные данные по запросу Нидерландов уже были туда направлены.

Трагедия MH17

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия готова оказывать содействие расследованию крушения MH17
Пассажирский лайнер Boeing-777 малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинской армией.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
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