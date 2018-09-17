В Киеве прокомментировали данные Минобороны России о ракете, сбившей MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Официальные лица Украины прокомментировали данные Министерства обороны России, доказывающие, что ракета, которой сбили малайзийский Boeing в 2014 году над Донбассом, стояла на вооружении украинской армии.
"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, сбившей МН17, являются очередным неудачным фейком Кремля", — цитирует "Укринформ" заявление пресс-службы СНБО.
Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, также уверен, что информация российского оборонного ведомства не соответствует действительности.
"Это является абсолютным враньем. Это очередной фейк", — сказал Полторак на брифинге.
При этом никаких данных, опровергающих российскую версию, ни Турчинов, ни Полторак, не представили.
Ракету отправили на Украину еще при СССР
Так, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления оборонного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил журналистам, что по обломкам ракеты 9М38 специалисты установили ее уникальный заводской номер — 8868720, где зашифрован год выпуска — 1986, и серийный номер — 8720.
Снаряд был изготовлен Долгопрудненским машиностроительным объединением, ракете присвоили боевой номер 886847379 и железной дорогой отправили в воинскую часть №20152 — 223-ю зенитно-ракетную бригаду.
В 1986 году это соединение располагалось в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР, входило в состав Прикарпатского военного округа. После образования Вооруженных сил Украины бригада вошла их состав и передислоцировалась в город Стрый Львовской области.
Именно эта ракетная бригада участвовала в боях в Донбассе в 2014 году, отметили в Минобороны России.
После распада СССР ракета с территории Украины не вывозилась.
Также о причастности Киева к катастрофе свидетельствует телефонный разговор полковника украинской армии Руслана Гринчака, который в 2014 году был ответственным за контроль воздушной обстановки в зоне силовой операции, подчеркнули в Минобороны.
В ходе этого разговора, который был обнародован, Гринчак произносит фразу о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing", что свидетельствует о его осведомленности об обстоятельствах крушения рейса MH17.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что все обнародованные данные по запросу Нидерландов уже были туда направлены.
Трагедия MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинской армией.