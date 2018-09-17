Клинцевич призвал поднять вопрос о сбившей МН17 ракете на уровне ООН

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вопрос о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский "Боинг" рейса МН17, нужно поднимать на уровне ООН, тем более что Запад может не прислушаться к представленным Россией доказательствам по этому делу, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, заявили в Минобороны РФ. Россия призывает международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

"Думаю, что все спекуляции насчет того, кто сбил Boeing, следует прекратить. Нами представлены доказательства, которые невозможно опровергнуть. Тем более, если их сравнить с так называемым расследованием международных комиссий, которые пришло к заведомо ложным выводам", — сказал Клинцевич.

В то же время сенатор считает, что Запад может сделать вид, что ничего не произошло, и будет продолжать дуть "в ту же дуду". "К тому же существует очень большая вероятность, что Украина попытается, что называется, все подчистить", — добавил он.

"Полагаю, что нам не нужно ограничиваться сообщением Минобороны. Вопрос должен быть поднят до уровня ООН", — подчеркнул Клинцевич.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.