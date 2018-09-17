Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Голос на аудиозаписи переговоров украинских военных, представленной на брифинге Минобороны РФ по MH17, принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку, он говорит о возможности сбить еще один малайзийский Boeing, заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими специалистами проведено фоноскопическое исследование аудиозаписи с использованием видеоматериалов, размещенных в украинских СМИ. Результаты исследования однозначно свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику Вооруженных Сил Украину Руслану Гринчаку… Произнесенная им фраза о возможности сбить еще один малайзийский Boeing подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН17", — сказал Конашенков, комментируя представленную на брифинге аудиозапись переговоров украинских военных.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.