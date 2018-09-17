В Минобороны показали документы, связанные со сбившей MH17 ракетой

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минобороны России показало документацию, связанную со сбившей малайзийский Boeing 777 рейса МН17 ракетой, которая была произведена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье, заявил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.

"Речь идет о комплекте технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на сопловой блок 9Д13105000 № 8-30-113", — сказал Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

Кроме того, Минобороны показало формуляр двигателя ракеты 9Д131 с заводским номером 8869032.

"Как видно на слайде, представленные на брифинге совместно со следственной группой номера компонентов ракеты 9М38 и номера агрегатов, отмеченные в технической документации, хранившейся на Долгопрудненском научно-производственном предприятии и демонстрируемые сегодня, идентичны", — сказал Паршин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.