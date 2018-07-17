МИД назвал снятие вины с Киева в деле МН17 вопиющим фактом

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Москва назвала вопиющим фактом то, что Нидерланды сняли в деле МН17 с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке Украины. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, МИД озабочен предвзятостью и закрытостью текущего расследования, опорой на информацию из соцсетей и непроверенные открытые источники, а также сотрудничеством "с известными своими фейковыми вбросами псевдорасследователями" из агентства Bellingcat.

В комментарии отмечается, что Россия с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского "Боинга", была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

"Наша страна сразу предложила все необходимое техническое и экспертное содействие, в том числе с учетом имеющегося опыта расследования крушения самолета авиакомпании "Сибирь", сбитого силами ПВО Украины в 2001 году над Черным морем", — говорится в комментарии.

"Тем не менее Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, практически проигнорировали важнейшую информацию, которую Россия предоставляла следствию в течение всего этого времени как на добровольной основе, так и в рамках механизма правовой помощи", — подчеркивает МИД.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.